İkas Eyüpspor-Trabzonspor karşılaşması berabere sona erdi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki İkas Eyüpspor-Trabzonspor karşılaşması, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşti.
Birinci yarı
2. dakikada Umut Meraş'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Emre Akbaba, ceza yayından şut çekti. Trabzonsporlu oyunculara çarpan topu önünde bulan Robin Yalçın, ceza sahası içi sol çaprazından vurdu. Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Eren Elmalı dönen topu kornere gönderdi.
16. dakikada Cihan Çanak'ın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Draguş, ceza sahası içi sağ çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
23. dakikada Umut Meraş'ın indirdiği topa Ahmed Kutucu, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA
İkinci yarı
51. dakikada sol kanatta 3 rakibinden sıyrılan Enis Destan, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer çeldi.
65. Midtsjö'nün pasında sol kanatta topla buluşan Umut Meraş, içeriye orta açtı. Thiam'ın altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
78. dakikada Eyüpspor lehine verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Thiam'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seşlar, Mendy'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, penaltıyı iptal etti ve Seşlar'a hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi.
Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA
"Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Güzel bir futbol akşamı oldu"
İkas Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fatih Kulaksız, lige iyi başladıklarını belirterek, "106 yıllık tarihimizde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Bugün çok değerli bir rakiple karşılaştık. İlk 4 haftada 8 puan bizim için iyi. Sezon başında koyduğumuz hedefte mütevazı bir takımla ligde kalıcı olmayı amaçlamıştık. Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Güzel bir futbol akşamı oldu. Umarım bu başarılara önümüzdeki haftalarda da devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Fatih Kulaksız, "Çalışmalarımız devam ediyor. Arda hoca, teknik heyet ve scout ekibimizle ortak çalışıyoruz. Geçen hafta 6 numara bölgesine Jonjo Shelvey'i transfer ettik. İki stoper ve bir sağ bek transfer etmek istiyoruz. Sağ bekte 2-3 alternatifimiz var. İmzaya da yakın 2-3 isim var. Trabzonspor maçından sonra transferlerin üzerinden geçmeyi planlamıştık. Potansiyelli bir genç stoper almayı hedefliyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.