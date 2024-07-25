Dolar
33.07
Euro
36.00
Altın
2,372.75
ETH/USDT
3,175.80
BTC/USDT
64,261.00
BIST 100
10,965.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hataysporlu futbolcu Recep Burak Yılmaz, Galatasaray önünde sezona iyi başlayacaklarına inanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı oynayacakları maçta iyi bir sonuç alacaklarına inanıyor.

Yunus Hocaoğlu  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Hataysporlu futbolcu Recep Burak Yılmaz, Galatasaray önünde sezona iyi başlayacaklarına inanıyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Bordo-beyazlı takımın 28 yaşındaki stoperi, takımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Recep Burak Yılmaz, AA muhabirine, kamp çalışmaları, ligde oynayacakları ilk müsabaka ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"İdmanlar yorucu ama ilerisi için iyi olacağını düşünüyorum"

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Yılmaz, "İyi çalıştığımızı düşünüyorum. İdmanlar sert geçiyor ama bunun meyvesini ligde almamız gerekiyor. Lige iyi bir başlangıç yapmalı ve devamını getirmeliyiz. İdmanlar yorucu ama ilerisi için iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanına gideceklerini belirterek, "Şu an çok şükür takımımızda sakatlık yok. En önemlisi de o zaten. Çünkü kamplarda yoğun antrenmanlardan dolayı sakatlıklar olabiliyor. İlk haftada bazen büyük takımları çekmek dezavantaj olabilir ama bizim düşüncemiz; bu bir avantaj. Son şampiyona karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Ancak biz bunun üstesinden geleceğiz. Ona göre hazırlık yapıyoruz. Hocamız da bize güveniyor. Oradan mutlu döneceğiz. Tek gayemiz lige iyi bir başlangıç yapmak." ifadelerini kullandı.

Akataş Hatayspor'da 3. yılı olacağını dile getiren tecrübeli oyuncu, "Geçtiğimiz yıl sıkıntılı süreçler yaşadık. Bu yıl için ise hissiyatım, çok güzel günler geçireceğimiz yönünde. Ben Türkiye'de 3. Lig'den Süper Lig'e kadar her kulvarda oynadım. Hedefim hep burasıydı. Biraz geç yakaladım, burada kalıcı olmak zor ama imkansız değil. O yüzden hedefimizin hep yukarısı olması lazım. Hatayspor'un bir parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah kariyerime burada devam etmek nasip olur." diye konuştu.

"A Milli Takım forması giymek her futbolcunun hayali"

Yılmaz, ileride A Milli Futbol Takım'a kadar yükselmeyi arzu ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"A Milli Takım forması giymek, o gururu yaşamak, her futbolcunun hayali. Bana bu zamana kadar nasip olmadı ama inşallah çok çalışıp kendimi geliştirirsem, orası da nasip olur. Çünkü bunun çok örnekleri var. Alt liglerde oynayıp yukarı gelerek milli formayı giyenler var. Bu herkese nasip olabilir. Çok çalışıp sabır göstermek onun şifresi diyebilirim. Hatayspor'da kontratımın son senesi ama burada devam etmek istiyorum. Sonrasında tabii ki hep hayaller var. Dört büyüklerde veya çok daha güçlü takımlarda oynamak... Avrupa hayali de olabilir ama şu an benim odaklandığım Hatayspor. Son 1 yılım ve bunun hakkını sonuna kadar vererek başarı elde edip, sonrasına bakmak istiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki
Kars'taki Sarıkamış Keklik Vadisi dağcıların yeni rotası oldu
İstanbul'da ulaşıma yüzde 22,19'a varan oranda zam yapıldı
Bitlis'te cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi

Benzer haberler

Hataysporlu futbolcu Recep Burak Yılmaz, Galatasaray önünde sezona iyi başlayacaklarına inanıyor

Hataysporlu futbolcu Recep Burak Yılmaz, Galatasaray önünde sezona iyi başlayacaklarına inanıyor

Sakaryaspor'un transferleri Salih ve Gradel, Süper Lig hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor

Hatayspor'la sözleşme yenileyen Kerim Alıcı, A Milli Takım formasını giymek istiyor

ALG Spor, yabancı futbolcu transferinde temkinli davrandı

ALG Spor, yabancı futbolcu transferinde temkinli davrandı
Fatih Karagümrük'te hedef Süper Lig'e dönmek

Fatih Karagümrük'te hedef Süper Lig'e dönmek
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet