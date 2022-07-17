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Spor, Futbol

Hatayspor'da sportif direktörlüğe Taner Savut getirildi

Salim Taş   | 17.07.2022
Hatayspor'da sportif direktörlüğe Taner Savut getirildi

Hatay

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sportif direktörlük görevine Taner Savut'un getirildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Savut'un en son Manisa Futbol Kulübü'nde sportif direktör olarak görev aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörlük görevine Taner Savut getirilmiştir. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine onursal başkanımız Lütfü Savaş, başkan vekillerimiz Prof. Dr. Mustafa Özat ve Aydın Toksöz ile genel sekreterimiz Rahmi Vardı ve altyapı yönetim koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı. Taner Savut'a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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