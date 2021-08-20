Dolar
8.49
Euro
9.94
Altın
1,781.95
ETH/USDT
3,268.00
BTC/USDT
48,713.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Fas'ın Wydad takımında forma giyen Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Burak Milli   | 20.08.2021
Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Hatay

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Fas'ın Wydad takımında forma giyen Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Faslı futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İmza töreninin Yeni Hatay Stadyumu'nda düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Ayoub El Kaabi'ye bordo-beyaz formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de katıldığı kaydedildi.

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan, top kapma ve taktik idmanı yaptı.

Basına kapalı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da yerli üretilen 'dünyanın ilk DNA bazlı' Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi
Belçika eylül itibarıyla Kovid-19 tedbirlerini daha da gevşetiyor
Aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımında negatif PCR testi zorunluluğu getirilecek
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Moderna aşısında kalp kası iltihabı riski düşünülenden yüksek olabilir

Benzer haberler

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiraladı

Türkiye'de transferin gözde takımı Alanyaspor

Altay, Mısırlı Ahmed Yasser Rayan’ı transfer etti

Altay, Mısırlı Ahmed Yasser Rayan’ı transfer etti
Hatayspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı

Hatayspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı
Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı