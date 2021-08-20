Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Hatay
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Fas'ın Wydad takımında forma giyen Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Faslı futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
İmza töreninin Yeni Hatay Stadyumu'nda düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Ayoub El Kaabi'ye bordo-beyaz formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de katıldığı kaydedildi.
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular pas, dar alan, top kapma ve taktik idmanı yaptı.
Basına kapalı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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