Dolar
32.89
Euro
35.81
Altın
2,393.88
ETH/USDT
3,478.30
BTC/USDT
67,597.00
BIST 100
11,172.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepeli futbolcu Doğan Erdoğan, Slovenya kampını değerlendirdi

Sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kentinde sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin oyuncularından Doğan Erdoğan, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

Ali Korkmaz  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Göztepeli futbolcu Doğan Erdoğan, Slovenya kampını değerlendirdi Fotoğraf: Ali Korkmaz/AA

Bled

Doğan Erdoğan, kampta gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'deki çalışmaların ardından Slovenya'da kamp yaptıklarını söyledi.

Kampı çok güzel bir atmosferde yaptıklarını aktaran Doğan Erdoğan, "Güzel bir yerdeyiz, gölün etrafında, doğanın içinde. Kulübümüz bize güzel fırsatlar sağladı. Hazırlık maçlarına gelirsek de ilk maçta istediğimiz sonucu alamasak da bu bir hazırlık süreci, üçüncü maçta yavaş yavaş kendimize gelmeye başlıyoruz. Sezona iyi bir şekilde ilerliyoruz diyebilirim." diye konuştu.

Doğan Erdoğan, geçen sezon en büyük avantajlarının takım oyununu sergilemek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim gücümüz birebir oyunculardan gelen bir güç değil, takım olarak oynama başarısı diye düşünüyorum. Biz bu sene de bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bu takımın bir parçası olduğum için ve sözleşme uzattığım için mutluyum. Takım olarak bir şeyler başarmak için güzel bir sene olacak diye düşünüyorum."

Ligde ilk hedeflerinin sezonun ilk haftasında Antalyaspor karşılaşması olduğunu vurgulayan Doğan Erdoğan, "Bizim geçen sene yaptığımız da buydu şampiyonluğa giderken. Önümüzdeki maç en önemli maç." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünelin uzatılması için çalışma yapılacak
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı
Kızılay-Koru Metro hattı seferleri arıza sebebiyle durduruldu

Benzer haberler

Göztepeli futbolcu Doğan Erdoğan, Slovenya kampını değerlendirdi

Göztepeli futbolcu Doğan Erdoğan, Slovenya kampını değerlendirdi

Beşiktaş, Emre Bilgin'i Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i transfer etti

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu heyecanı başlıyor
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet