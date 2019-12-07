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Spor, Futbol

Göztepe deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

Halil İbrahim Avşar   | 07.12.2019
Göztepe deplasmanda kazandı Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

Ankara

Göztepe, henüz ilk dakika dolmadan golü buldu. Serdar Gürler'in pasında soldan ceza sahasına giren Napoleoni, topu içeriye çevirdi. Halil Akbunar'ın şutunda top kaleci Korcan Çelikay'dan döndü. Topu yeniden önünde bulan Halil'in ikinci vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

5. dakikada Canteros'un pasında savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile bir kez daha gole yaklaştı. Kitsiou'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topla uzak köşede buluşan İlhan Parlak'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada ev sahibi ekip beraberlik golünü buldu. Köşe vuruşunu paslaşarak kullanan MKE Ankaragücü'nde Canteros'un sağ çaprazdan sert şutunda top savunmaya çarptı. Pozisyonun devamında ceza yayından Sedat Ağçay şansını denerken, seken topu ceza sahasında önünde bulan İlhan Parlak'ın gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Gassama'nın sağ kanattan ortasında Serdar Gürler, ceza sahasında topu kafayla ağlara gönderdi: 1-2 

58. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden filelerle buluştu: 1-3

81. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Mossoro'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jerome'un şutunda, kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 20'ye yükseltirken, galibiyet hasreti 8 maça çıkan MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

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