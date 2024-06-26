Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ikinci antrenmanına salonda "core" çalışarak başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Defans ve hücum oyunlarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürecek.
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