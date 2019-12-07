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Spor, Futbol

TFF'den finansal fair play uygulamalarıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, finansal fair play uygulamaları ile ilgili federasyonun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararının bulunmadığını açıkladı.

Hilmi Sever   | 07.12.2019
TFF'den finansal fair play uygulamalarıyla ilgili açıklama

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu ile bazı kulüplerimizin görüşmeleri devam etmekte olup, finansal fair play uygulamaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararı bulunmamaktadır. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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