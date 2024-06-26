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Slovakya ile Romanya berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı.

Süha Gür  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Slovakya ile Romanya berabere kaldı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Berlin

24. dakikada Slovakya öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kucka'nın ortasında ceza sahası sol çaprazından Duda'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

37. dakikada Romanya beraberliği sağladı. Sağ taraftan topla hareketlenen Hagi, Hancko'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ceza sahası içinde yaşandığı belirlenerek penaltı noktası gösterildi. Penaltıda topun başına geçen Razvan Marin, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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