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Spor, Futbol

Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gültekin Yetgin   | 14.05.2020
Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Giresun

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve personele Kovid-19 tanı testinin yapıldığı anımsatıldı. 

Bir kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığı ve gerekli tedavilere başlandığı belirtilirken, "Testi pozitif çıkan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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