Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.77
BIST 100
95,976.82
Altın
1,290.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerin derbisi olaylı bitti

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray golsüz berabere kalırken, maçın son anlarında çıkan kavgada sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Burak Yılmaz kırmızı kart gördü.

Erkan Tiryaki   | 14.04.2019
Gençlerin derbisi olaylı bitti

İstanbul

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Yaş Altı Futbol Ligi maçı golsüz berabere bitti.

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan 28. hafta maçında iki takım da gol atamazken, karşılaşmanın sonunda gergin anlar yaşandı.

Maçın son bölümünde ise iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. 90+6. dakikada Fenerbahçe'nin attığı gol, ofsayt gerçekçesiyle geçerli olmadı. Bu pozisyondan sonra iki takımın bazı futbolcuları taç çizgisinin kenarında itişti. Çıkan kavgayı arayı giren teknik heyet ve diğer futbolcular yatıştırdı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de sahaya inerek olayların büyümesini engelledi.

Çıkan itişmenin ardından maçın hakemi Mete Aylıoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Burak Yılmaz'a kırmızı kart gösterdi.

Bu beraberlikle Fenerbahçe puanını 55'e yükseltti ve 4. sırada kaldı. Galatasaray ise puanı 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Maç basına kapalı gerçekleşti

21 Yaş Altı Ligi'ndeki derbi maç basın mensuplarına kapalı gerçekleşti.

Sarı-lacivertli kulübün kararıyla, genç futbolcuların derbisine hiçbir basın mensubu alınmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

Ali Koç'tan camiaya mali destek çağrısı

Ali Koç'tan camiaya mali destek çağrısı

'TFF'yi yönetecek kişi kifayetli olmalı'

Galatasaray'da kupa mesaisi

Ali Koç'u duygulandıran mektup

Ali Koç'u duygulandıran mektup
PSG peş peşe 8. galibiyetini aldı

PSG peş peşe 8. galibiyetini aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı