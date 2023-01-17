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Spor, Futbol

Trabzonspor, kupada Ümraniyespor'a konuk olacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde yarın HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç   | 17.01.2023
Trabzonspor, kupada Ümraniyespor'a konuk olacak

Trabzon

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.

Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

108 gündür deplasmanda kazanamıyor

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

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