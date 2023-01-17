Dolar
18.79
Euro
20.36
Altın
1,910.87
ETH/USDT
1,564.80
BTC/USDT
21,178.00
BIST 100
5,283.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, kupada Beşiktaş'ı konuk edecek

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında Beşiktaş'la çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Erkan Tiryaki   | 17.01.2023
MKE Ankaragücü, kupada Beşiktaş'ı konuk edecek

Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleyen MKE Ankaragücü, bu tura Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u yenerek gelen Beşiktaş'la karşılaşacak.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

22 yıllık çeyrek final hasreti

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıldır çeyrek final göremiyor.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyor.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan ve Fenerbahçe'ye elenen MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyip 22 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırmaya çalışacak.

Beşiktaş taraftarı yok

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak.

MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezaevindeki tutuklunun sigarasız odaya nakledilme talebinin reddi hak ihlali sayıldı
Ankara'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı
Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Süper Lig'in ilk yarısında 13 futbolcu formasını kaptırmadı

Süper Lig'in ilk yarısında 13 futbolcu formasını kaptırmadı

Trabzonspor, kupada Ümraniyespor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, kupada Beşiktaş'ı konuk edecek

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'a transfer oldu

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'a transfer oldu
İstanbulsporlu oyuncu Melih Kabasakal, Eyüpspor'a transfer oldu

İstanbulsporlu oyuncu Melih Kabasakal, Eyüpspor'a transfer oldu
Shakhtar Donetsk'ten Ukrayna ordusuna 25 milyon dolarlık bağış

Shakhtar Donetsk'ten Ukrayna ordusuna 25 milyon dolarlık bağış
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet