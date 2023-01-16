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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'la sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.01.2023
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırdı

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

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