Ankaragücü deplasmanda galip

Kayseri
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
17. dakikada Deniz Türüç'ün pasında hareketlenen Chery'nin, ceza yayı önünden kaleye sert şutunda kaleci Altay Bayındır topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.
29. dakikada MKE Ankaragücü atağında Sadaev'in şık pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza alanına giren Pinto'nun şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.
43. dakikada sağ kanttan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Moulin'in pasında topla buluşan Kitsiou'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
65. dakikada Moulin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direğe hareketlenen Sedat Ağçay'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Lung son anda kurtardı.
74. dakikada sağ kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Kitsiou'nun ortasında arka direğe koşu yapan Kulusic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
77. dakikada Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinden Kitsiou'nun uzun pasına koşu yapan Boyd, kalesini terk eden Lung ile Levent Gülen arasındaki anlaşmazlığı iyi değerlendirerek araya girip topa ayak koydu. Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90. dakikada Kayserispor atağında Hasan Hüseyin Acar'ın indirdiği pasta ceza yayı önünde topla buluşan Chery'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+6. dakikada Boyd'un taç atışında topu alarak ceza alanına giren Aydın Karabulut'un pasında, altıpas önünde uygun durumda topla buluşan İlhan Parlak, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2.
Karşılaşma konuk ekip MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.