Gençlerbirliği'nde orta saha transferi

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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Mugni'yi transfer etti

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Mugni'yi kadrosuna dahil etti.

Erkan Tiryaki   | 30.01.2021
Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Mugni'yi transfer etti

Ankara

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Brezilya'da Sport Recife forması giydiği belirtilen 29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Arjantinli oyuncunun futbola ülkesinin takımlarından Colon'da başladıktan sonra Lanus, Flamengo ve Newell's Old Boys formaları giydiği kaydedildi.

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