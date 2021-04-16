Euro
9.68
Dolar
8.08
BIST 100
1,408.02
Altın
1,763.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray ile Göztepe 58. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 58. kez karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar, Ali Korkmaz   | 16.04.2021
Galatasaray ile Göztepe 58. randevuda

Istanbul

İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1 kazanmıştı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 39, Göztepe ise 24 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Haftaya 46 puanla 10. sırada giren Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 217 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 milyona yükseldi
Kovid-19 Danışman Heyetine göre Japonya '4. dalgaya' girdi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 560 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 aşılamasında her 100 bin dozda 36 şiddetli reaksiyon tespit edildi

Benzer haberler

Süper Lig'de son 2 sıradaki Denizlispor ile Erzurumspor yarın Denizli'de karşılaşacak

Süper Lig'de son 2 sıradaki Denizlispor ile Erzurumspor yarın Denizli'de karşılaşacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Galatasaray ile Göztepe 58. randevuda

Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak

Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak
Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi