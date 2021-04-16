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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 28'inci, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 32. hafta mücadeleleri yapılacak.

Metin Arslancan   | 16.04.2021
Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

Yarın:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

TFF 1. Lig

Yarın:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

18 Nisan Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Nisan Pazartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Hopa İlçe)

15.00 1877 Alemdağspor-Çankaya (Alemdağ)

15.00 Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor (Yeni Buca)

15.00 Manisaspor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor (Manisa 19 Mayıs)

15.00 Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor (Bolluca)

15.00 Belediye Derincespor-Ofspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Payasspor-Diyarbekirspor (Payas İlçe)

2. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Mardin Fosfatspor-İskenderun (Mardin 21 Kasım)

15.00 Kahta 02-Belediye Kütahyaspor (Kahta İlçe)

15.00 Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Ceyhan İlçe)

15.00 Fethiyespor-Tokatspor (Fethiye İlçe)

15.00 Yomraspor-Ağrı 1970 (Yomra İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Kemal Kaynaş)

15.00 Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği (Namık Kemal)

3. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Elazığ Karakoçan-Yalovaspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Gölcükspor-Cizrespor (Gölcük Şehir)

15.00 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor)

15.00 Isparta 32-Arhavispor (Isparta Atatürk)

15.00 Erbaaspor-Çarşambaspor (Erbaa İlçe)

15.00 Osmaniyespor-Somaspor (Osmaniye 7 Ocak)

15.00 Altındağspor-Karşıyaka (Çubuk İlçe)

15.00 Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor (Şile)

4. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

15.00 52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

15.00 Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Alanya Kestelspor-Modafen (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor (Şanlıurfa GAP)

15.00 Bayrampaşa-Kozanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Siirt Atatürk)

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