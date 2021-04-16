Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak
Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 28'inci, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 32. hafta mücadeleleri yapılacak.
Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
Yarın:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
TFF 1. Lig
Yarın:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Misli.com 3. Lig
1. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor (Nevşehir Gazi)
15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Hopa İlçe)
15.00 1877 Alemdağspor-Çankaya (Alemdağ)
15.00 Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor (Yeni Buca)
15.00 Manisaspor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor (Manisa 19 Mayıs)
15.00 Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor (Bolluca)
15.00 Belediye Derincespor-Ofspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.00 Payasspor-Diyarbekirspor (Payas İlçe)
2. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Mardin Fosfatspor-İskenderun (Mardin 21 Kasım)
15.00 Kahta 02-Belediye Kütahyaspor (Kahta İlçe)
15.00 Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Ceyhan İlçe)
15.00 Fethiyespor-Tokatspor (Fethiye İlçe)
15.00 Yomraspor-Ağrı 1970 (Yomra İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Kemal Kaynaş)
15.00 Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği (Namık Kemal)
3. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Elazığ Karakoçan-Yalovaspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Gölcükspor-Cizrespor (Gölcük Şehir)
15.00 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor)
15.00 Isparta 32-Arhavispor (Isparta Atatürk)
15.00 Erbaaspor-Çarşambaspor (Erbaa İlçe)
15.00 Osmaniyespor-Somaspor (Osmaniye 7 Ocak)
15.00 Altındağspor-Karşıyaka (Çubuk İlçe)
15.00 Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor (Şile)
4. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
15.00 52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Alanya Kestelspor-Modafen (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor (Şanlıurfa GAP)
15.00 Bayrampaşa-Kozanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Siirt Atatürk)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.