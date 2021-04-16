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Spor

Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Oktay Özden   | 16.04.2021
Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalya

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Kovid-19 testleri sonucunda bir antrenörümüz ve iki futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımızla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor, 13 Nisan'da da bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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