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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Salim Taş, Selçuk Kılıç   | 16.04.2021
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Hatay

Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 49 puanla 7. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 58 puanla sıralamanın 4'üncü basamağında yer alıyor.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Trabzon'a gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, takımda yer alamayacak. Dünkü çalışmaya katılamayan ve salonda tedavisi yapılan Caleb Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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