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Spor, Futbol

Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı

Ali Korkmaz  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı Fotoğraf: Lokman İlhan - AA

İzmir

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda iki İzmir takımının mücadelesinde TFF 3. Lig ekibi Aliağa Futbol'u 2-1 mağlup eden Trendyol 1. Lig temsilcisi Altay, adını 4. tura yazdırdı.

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