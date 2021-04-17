Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda kazandı

Denizli
Süper Lig'in 35. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yendi.
İlk yarı
2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu eliyle çeldi. Ceza sahasındaki Emrah Başsan, dönen topu ağlara gönderdi: 0-1.
16. dakikada Sakıb Aytaç'ın kullandığı korner sonrası ceza sahasındaki Mustafa Yumlu'nun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
17. dakikadaki kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada Sacko'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.
40. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya gelen Emrah Başsan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
41. dakikada Murawski'nin ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
46. dakikada Yukatel Denizlispor eşitliği sağladı. İkinci yarının ilk anlarında orta sahada rakibinden kaptığı topla kaleye yönelen Rodallega, yaklaşık 40 metreden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-1.
64. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sol kanatta Sakıb Aytaç'ın pasında topla buluşan Rodallega, ceza sahası içinde çaprazdan ayak içi ile uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, eşitliği sağladı. Oltan Karakullukçu'nun ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu Rashani düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-2.
86. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor tekrar öne geçti. Omolo ile paslaşarak ceza sahasına giren Rashani, topu boş kaleye göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı: 2-3.
90+2. dakikada ceza sahasında Oğuz Yılmaz'ın şutunda, topu kaleci kurtardı.
Karşılaşma, konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
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