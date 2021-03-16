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Spor, Futbol

Gaziantep Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemiyor

Gaziantep Futbol Kulübünün Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Ligi ilk 5 takım arasında bitirme hedeflerini yineleyerek geçen hafta Denizlispor galibiyetiyle bu iddialarını sürdürdüklerini bildirdi.

Kerem Kocalar   | 16.03.2021
Gaziantep Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemiyor

Gaziantep

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, ligde bulundukları konum itibarıyla asla rehavete kapılmamaları gerektiğini ve performanslarını artırarak devam ettirmeleri gerektiğini ifade etti.

Ligde sezon sonuna doğru yaklaşıldıkça her karşılaşmanın ve puanın da öneminin daha da arttığını belirten Büyükekşi, geçen hafta Yukatel Denizlispor galibiyetiyle ilgili şunları kaydetti:

"Rakibimiz ligde kalma mücadelesi yaşadığından dolayı elbette onlar için çok önemli bir karşılaşmaydı. Ancak biz de üst sıralarla olan ilişkimizi kesmeye niyetli değiliz. Denizlispor karşısında da sahada bunu gerçekleştiren bir takım vardı. İlk dakikadan son dakikaya kadar galibiyet için mücadele ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet almayı başardık. Her maç final gibi düşünmeye devam etmek zorundayız, her puanın öneminin bilincindeyiz. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi rakiplerimizin durumlarına saygı duyuyoruz ancak tek önceliğimiz kulübümüzün başarısı. Denizlispor galibiyetiyle birlikte ligde üst sıralarda kalmayı sürdürdük."

Büyükekşi, sezon başında yaptığı açıklamalarda hedeflerini ilk beş sıra olarak belirlediklerini ve bu hedef doğrultusunda ilerlediklerini kaydetti.

Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Nitekim şuan 46 puanla altıncı sıradaki rakibimizle aynı puanı paylaşıyoruz. Beşinci sırada bulunan Alanyaspor ile aramızda sadece üç puanlık bir fark bulunuyor. Bu hedefimizden asla kopmayacağız ve taraftarlarımızı mutlu etmeyi sürdürmek istiyoruz. Sezon sonunda hedefimizi gerçekleştirirsek büyük bir başarının da altına imza atmış olacağız."

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