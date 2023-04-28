Dolar
19.45
Euro
21.36
Altın
1,984.01
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,717.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de TÜRKPA 12. Genel Kurulunun açılış konuşmasını gerçekleştiriyor Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trambüs seferlerinin başlaması programında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Emrah Oktay  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ediyor

İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada futbolcuların keyifli anları dikkati çekti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Mata'nın doğum günü kutlandı

Antrenman öncesinde 35 yaşına giren Juan Mata için doğum günü kutlaması yapıldı.

İdman öncesinde sahaya getirilen pastadaki mumları üfleyen Mata, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları tarafından tebrik edildi.

İspanyol futbolcu, takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim. Sezonun çok önemli bir anındayız. Hep birlikteyiz. Herkes için zor anlar olabilir ama birlikte olmamız önemli. Gomis'in de dediği gibi takımı herkesin önüne koymamız gerekiyor. 25 yaşıma girdim. Çok teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
EGM, mağdurların yerinde ifade verebilmesi için "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak
Türkiye yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 212 bin yabancı ziyaretçi ağırladı
Bakan Kirişci: 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesi 57,6 milyar lira
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ediyor

Galatasaraylı futbolcu Oliveira, Beşiktaş derbisinde iddialı

Giresunspor ligde kalma mücadelesinde geri adım atmayacak

Beşiktaş ilk yarının, Galatasaray ikinci yarının son çeyreğinde gülüyor

Beşiktaş ilk yarının, Galatasaray ikinci yarının son çeyreğinde gülüyor
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet