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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Oliveira, Beşiktaş derbisinde iddialı

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveria, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü deplasmanda yapacakları Beşiktaş derbisine kazanmak için gideceklerini söyledi.

Emrah Oktay  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Galatasaraylı futbolcu Oliveira, Beşiktaş derbisinde iddialı

İstanbul

Oliveira, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde 32. haftaya en yakın rakiplerinin 6 puan önünde girdiklerini aktaran tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluk uzun bir yol. Şimdiye kadar iyi geldik. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 6 maça kazanarak devam etmemiz lazım." diye konuştu.

Oliveira, 30 Nisan Pazar günü deplasmanda çıkacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Sırrımız ciddi ve hırslı olmak. Her maça aynı değeri veriyoruz. Derbi galibiyetleri önemli ama diğer maçları kaybettiğinizde derbilerin bir anlamı olmuyor. Biz kazanmaya hazırız. Bu maça da odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Takım içindeki arkadaşlığa değinen Oliveira, "Biz bir aileyiz. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Kariyerinde Porto ve Roma formaları giyen Sergio Oliveira, "Galatasaray'ı Porto ve Roma seviyesinde görüyorum. Çok büyük ve önemli bir kulüp. Birçok şampiyonluk var ve her zaman şampiyonluk için mücadele ediyor. Ben de buraya bunun parçası olmak için geldim." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli futbolcu, gelecek sezonlarda Galatasaray ile bir Avrupa kupası kazanma ihtimallerinin sorulması üzerine, "Bu sezon önemli. İlerleyen yıllarda ne olup biteceğini bilmiyorum. Bir NBA röportajında, 'Kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz ama her gün mücadele etmek gerekiyor.' diyordu. Asıl önemli olan mücadele etmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada kendimi evimde gibi hissediyorum"

Sergio Oliveira, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Süper Lig'deki seviyeyi beğendiğini ancak geliştirilmesi gereken konular olduğunu belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Türkiye'de çok yüksek bir seviye var. İyi oyun oynanıyor ama geliştirilebilecek şeyler de var. İletişim ve pazarlama gibi konularda daha iyi olabiliriz. Ligde iyi oyuncular var. Sadece deneyimliler değil genç futbolcular da var. Onların daha büyük takımlarda oynama şansları var. Ben 30 yaşımda, mental ve fiziksel olarak iyi olduğum zamanda geldim. Burada harika bir şekilde karşıladılar. Hem Süper Lig'i hem de ülke olarak Türkiye'yi çok beğeniyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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