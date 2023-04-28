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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'da kas yaralanması tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'ın sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.

Hakan Burak Altunöz  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'da kas yaralanması tespit edildi

Trabzon

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, takımın dün yapılan antrenmanı sırasında futbolcunun, sol uyluk arka bölgesinde ağrı hissettiğini belirtti.

Beşir, Naci Ünüvar'ın bugün muayene edildiğini belirterek, "MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadesini kullandı.

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