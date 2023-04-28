Dolar
19.45
Euro
21.46
Altın
1,989.58
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Corendon Alanyaspor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor karşılaşması ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Corendon Alanyaspor sahasında kazandı Fotoğraf: Mert Cantürk / AA

Antalya

5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

26. dakikada orta sahadan başlayan Ümraniyespor atağında Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Umut Nayır'ın vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.

38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Cavaleiro'nun ortasında Leroy Fer'in uzanarak vurduğu şut az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Leroy Fer'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Cavalerio, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisinden yaptığı sert vuruşu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

58. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunu Furkan Bayır direk dibinde çizgiden çıkarttı.

61. dakikada gelişen Ümraniyespor kontratağında rakiplerinden sıyrılan Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Kayode'nin vuruşu direkten döndü.

78. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen topta Geraldo'nun vuruşunu Yusuf Özdemir çizgiden çıkarttı. Dönen topu kontrol eden Kayode'nin vuruşunu bir kez daha Yusuf Özdemir çizgiden çıkarmayı başardı.

84. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişen vuran Zinedine Ferhat'ın şutunu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

Müsabaka Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek
Togg T10X, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı
Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi

Benzer haberler

Corendon Alanyaspor sahasında kazandı

Corendon Alanyaspor sahasında kazandı

Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'da kas yaralanması tespit edildi

Beşiktaş, "Bu Kitap Sana Arkadaşım" projesini Galatasaray maçıyla başlatacak

Beşiktaş Kulübünden derbi hakemi açıklaması

Beşiktaş Kulübünden derbi hakemi açıklaması
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Real Madrid'de Luka Modric sakatlandı

Real Madrid'de Luka Modric sakatlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet