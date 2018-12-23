Galatasaray ilk yarıyı galibiyetle kapattı

İSTANBUL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.

9. dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen konuk takım atağında Douglas'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşarak içeri giren Robinho, penaltı noktası gerisinden yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 0-1

19. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun soldan pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Belhanda, Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, önce korner kararı verirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti. 20. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok, kaleci Tolgahan Acar ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 1-1

27. dakikada Robinho'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Muhammet Demir, dar açıdan şutunu çekti. Top, yakın direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada sarı-kırmızılı ekip mücadelede öne geçti. Soldan kullanılan kornerde Demir Grup Sivasspor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası dışındaki Ndiaye'nin önünde kaldı. Şık bir çalımla rakibinden kurtulan Ndiaye, pasını sağdan hareketlenen Feghouli'ye aktardı. Ceza sahasına girerek sağ çaprazda kaleci Tolgahan Acar ile karşı karşıya kalan Feghouli, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

41. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Douglas'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde buluşan Robinho, şık bir plase vuruş gerçekleştirdi. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan ağlara gitti: 2-2

45+4. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Bjarsmyr'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak son anda araya giren Braz'dan seken top kornere çıktı.

49. dakikada Torje'nin uzak mesafeden doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

51. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Fernando'nun ara pasında soldan savunma arkasına sarkarak ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, karşı karşıya kaldığı kaleci Tolgahan Acar'ın solundan topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu, pozisyonda ofsayt bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından Nijeryalı futbolcunun ofsaytta olmadığı anlaşıldı ve gol geçerli sayıldı: 3-2

65. dakikada konuk takımda seri ve kısa paslaşmaların ardından savunma arkasına sarkan Hakan Arslan'ın karşı karşıya yaptığı vuruşta, zamanında kalesini terk eden Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

69. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Mariano'nun sağdan ortasında ceza sahasına hareketlenen Belhanda sağ çaprazda topu son anda uzanarak içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Eren Derdiyok'un ıskaladığı meşin yuvarlak arka direkteki Onyekuru'ya geldi. Bu futbolcu, bekletmeden geldiği köşeye doğru yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2

72. dakikada ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Robinho'nun şutunda top yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı kornerde Eren Derdiyok'un aşırdığı topa arka direkte yükselen Fernando kafayla vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak çizgiden sekerek boşta kaldı. Eren Derdiyok'tan önce hamle yapan kaleci Tolgahan Acar, eliyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel olurken pozisyonun devamında Demir Grup Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı.

Galibiyet hasretini sonlandırdı

Galatasaray, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Kayserispor'u 3-0 yendiği müsabakadan sonra çıktığı 4 maçı kazanamamıştı.

Bu karşılaşmalarda Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray, Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılı tamım, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yenerek, galibiyet hasretini sonlandırdı.

Evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Galatasaray, evindeki son 28 lig maçının 23'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

Terim ile 200. galibiyet

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de 200. galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde ligdeki 310. sınavını Demir Grup Sivasspor karşısında verdi. Müsabakayı 4-2 kazanan Galatasaray, Terim yönetiminde 200. kez sahadan mutlu ayrıldı.

Galatasaray, Terim idaresindeki 310 maçın 200'ünü kazanırken, 70'inde berabere kaldı, 40'ında mağlup oldu.

Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmada takımın başında yer almadı.

VAR'la gelen goller

Galatasaray, karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında 2 gol buldu.

Sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Younes Belhanda'nın ceza sahasında Uğur Çifti'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Halil Umut Meler önce korner kararı verdi. Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazı sonrası önce kulaklıkla VAR odası ile görüşen hakem Meler, daha sonra saha kenarına gelerek pozisyonu izledi. Halil Umut Meler, görüntüyü izledikten sonra kararını penaltı şeklinde düzeltti.

Maçın 20. dakikasında penaltı atışını kullanan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Fernando Reges'in ara pasında ceza sahasına giren Henry Onyekuru meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken, yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu ofsayt bayrağı kaldırdı. Tekrar VAR uygulamasına başvuran hakem Halil Umut Meler, kulaklıkla yaptığı görüşmenin ardından golün nizami olduğuna karar verdi.

Türk Telekom Stadı'ndaki 400. gol Eren Derdiyok'tan

Galatasaray'ın, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı resmi maçlardaki 400. golünü Eren Derdiyok kaydetti.

Eren Derdiyok'un, Demir Grup Sivasspor maçının 20. dakikasında penaltıdan attığı gol, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda sarı-kırmızılı takım hanesine yazılan 400. golü oldu.

Türk Telekom Stadı'ndaki ilk golü Servet Çetin, 100. golü Didier Drogba, 200. golü Hakan Balta, 300. golü ise Yasin Öztekin atmıştı.

Eren Derdiyok'tan gollere devam

Galatasaray'ın santrforu Eren Derdiyok, Süper Lig'de son 3 maçta da gol atmayı başardı.

Eren Derdiyok, ligin son 3 haftasında oynanan Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, ligde bu sezon forma giydiği 13 maçta 7 kez ağları sarstı.

Onyekuru gol sayısını 6'ya çıkardı

Karşılaşmada 2 kez topu filelere gönderen sarı-kırmızılı futbolcu Henry Onyekuru, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Nijeryalı futbolcu, ligde daha önce Kayserispor maçında 2, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı.

Bu arada maçta Galatasaray'ın diğer golünü atan Sofiane Feghouli ise ligde bu sezon ilk kez topu ağlarla buluşturdu.

16 yaşındaki Mustafa Kapı oyunda

Galatasaray'da 16 yaşındaki Mustafa Kapı, oyunun son dakikasında oyuna dahil oldu.

Maçın 90+5. dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna giren Mustafa Kapı'ya taraftarlar alkışlarla destek verdi.

Galatasaray tarihinde Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu olan Mustafa, maçın ardından taraftarın isteği üzerine orta sahada "üçlü" çektirdi.

İstanbul'da Sivasspor'a puan yok

Galatasaray, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da hiç kaybetmediği rakibine toplamda 32 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Hakan Keleş ile ilk mağlubiyet

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde ilk kez mağlup oldu.

Sivas ekibi, Süper Lig'in 12. haftasında göreve başlayan Keleş yönetiminde daha önce çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, birinde berabere kalmıştı.

Sivasspor'un golleri Robinho'dan

Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un iki golünü de Brezilyalı futbolcu Robinho attı.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 16 müsabakada 8 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Robinho ligde daha önce Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında da ikişer gol kaydetmişti.

Muhabir: Emrah Oktay-Ercan Çakar