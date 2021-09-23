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Spor, Futbol

Trabzonspor liderlik fırsatını kaçırdı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı.

Basir Gülüm, Abdullah Doğan   | 23.09.2021
Trabzonspor liderlik fırsatını kaçırdı Fotoğraf: Abdullah Coşkun - AA

Konya

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu.

1. dakikada konuk ekip öne geçti. Hamsik'in sol kanattan ortasında, altıpas üzerindeki Bakasetas meşin yuvarlağı Cornelius'a bıraktı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

6. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede topu kurtardı.

7. dakikada Vitor Hugo'nun Skubic'in ayağına müdahalesinde hakem Halil Umut Meler, bordo-mavili oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

10. dakikada kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Skubic'in ara pasında çizgiye inen Serdar Gürler'in içeriye kestiği ortada Çekiçi'nin volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

31. dakikada Çekiçi'nin ceza sahasına ortasında, Skubic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

41. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında, Çekiçi'nin sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

45+1. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İkinci yarının hemen başında pozisyon bulan Çekiçi, çalımlarla iki rakibini oyundan düşürerek, ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Çekiçi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-1.

51. dakikada Cikalleshi'nin sağ kanattan ortasında Bytyqi'nin vuruşunda, top defanstan döndü. Seken topu ceza yayı önünde değerlendirmek isteyen Soner Dikmen'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda, Sehic'in tokatladığı top ceza sahası içinde karambole neden oldu. Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

72. dakikada topu orta sahadan sürerek getiren Serdar Gürler'in ceza sahası içinden sert şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ahmed Hassan'ın vuruşunda Uğurcan Çakır, topu tekrar oyun alanına gönderdi. Topu önünde bulan Çekiçi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada borda-mavili ekip beraberliği yakaladı. Peres'in sağ kanattan ortasında Ahmet Çalık'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'in yüzüne çarparak filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

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