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Spor

Genç yüzücüler Edirne'deki milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırdı

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler iki Türkiye rekoru kırdı.

Gökhan Zobar  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Genç yüzücüler Edirne'deki milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırdı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İtalyan antrenör Stefano Nurra anısına düzenlenen seçmelerin ikinci gününde Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Mert Ali Satır, 100 metre sırtüstü kategorisinde 54.69 saniyelik derecesiyle 19+ Yaş Türkiye rekoru kırdı.

Fenerbahçeli bir diğer yüzücü Kuzey Tunçelli de 800 metre serbest stilde 07.56.08'lik derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekorunu kırdı. Tunçelli, müsabakaların ilk gününde de 1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçmeyi başarmıştı.

Seçmeler, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.

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