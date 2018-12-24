Beşiktaş ilk yarıda beklentileri karşılayamadı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 26 puan toplayabilen Beşiktaş, 1994-1995'ten beri en kötü ikinci ilk yarı performansını sergiledi.

İSTANBUL - Hüseyin Eroğul

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 26 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, devre arasına zirveden uzak girdi.

Liglerin 34 hafta üzerinden oynandığı 1994-1995 sezonundan itibaren yapılan değerlendirmede Beşiktaş, en kötü dönemini ise 2005-2006 sezonunun ilk yarısında yaşadı.

Söz konusu sezonda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 25 puan elde edebilen siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 5. sırada tamamlamıştı.

Güneş döneminin en kötü sezonu

Beşiktaş, siyah-beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde 2015-2016'nın ilk yarısını 41 puanla tamamlarken, sonraki sezonda 38 puana ulaştı. Geçen sezon 30 puan toplayarak ciddi bir gerileme yaşayan Beşiktaş, bu sezon ise daha büyük düşüşle 26 puanda kaldı.

En fazla puan toplayan Lucescu oldu

Beşiktaş'ta devre arasına en yüksek puanla giren isim tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu oldu.

Rumen teknik adam yönetiminde 2003-2004 sezonunun devre arasına yenilgisiz lider giren Beşiktaş, 13 galibiyet, 4 beraberliğin ardından 43 puanla en yakın rakibinin 8 puan önünde ilk yarıyı tamamlamıştı.

İlk yarı biterken galibiyeti unuttu

Sezona ilk iki haftada aldığı üst üste 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş ilk yarı boyunca peş peşe 3 maç kazanamadı. Siyah-beyazlı takım ilk yarının son 3 haftasında ise galibiyet yüzü göremedi.

Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, sonraki hafta Trabzonspor ile Vodafone Park'ta 2-2 eşitlikle biten maçın ardından son haftada Kasımpaşa karşısında sezonun en farklı yenilgisini yaşadı.

Elde ettiği 7 galibiyetin 5'ini iç sahada kazanan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise başarısız bir performans sergiledi. Dış sahada sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarından galibiyetle ayrılmayı başaran Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 3 yenilgi, 4 beraberlik aldı.