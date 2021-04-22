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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Ercan Çakar   | 22.04.2021
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Istanbul

Karşılaşma için bugün Antalya'ya gidecek sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Martin Linnes ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın, Fraport TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

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