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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Alvaro Morata'nın sakatlığına ilişkin açıklama

Galatasaray'da İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.

Metin Arslancan  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Galatasaray'dan Alvaro Morata'nın sakatlığına ilişkin açıklama

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda deplasmanda AZ Alkmaar ile oynanan maçta sakatlanan Morata'nın sağlık durumuna ilişkin, "UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İspanyol golcünün sahalara dönüş tarihiyle ilgili kulüp ve sağlık ekibi tarafından bilgi verilmezken, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edileceği bildirildi.

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