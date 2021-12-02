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Spor, Futbol

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme

Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Ercan Çakar   | 02.12.2021
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulüp, hem Galatasaray hem de A Milli Futbol Takımı'ndaki başarılı performansıyla dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2 yıl uzatırken, sözleşme şartlarında da iyileştirmeye gitti.

Geçen sezonun başında Anagold 24Erzincanspor'dan transfer edilen ve 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme yapılan Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, böylece milli futbolcu ile toplamda 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da şu ana kadar çıktığı 54 resmi maçta 12 gol atan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'da ise forma giydiği 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "En başından beri iki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih (Terim) hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Ben de elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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