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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipleri Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan   | 02.12.2021
Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK sevklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir'in saha olayları, Atakaş Hatayspor'un ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Spor Toto 1. Lig'den İstanbulspor'un talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi. Altınordu'da forma giyen Enis Destan ile Ahmet İlhan Özek'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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