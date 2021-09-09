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Spor, Futbol

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao barıştı

Galatasaray Futbol Takımı'nda Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında şiddet uyguladığı Kerem Aktürkoğlu'ndan takım arkadaşlarının önünde özür diledi.

Emrah Oktay   | 09.09.2021
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao barıştı

İstanbul

Ligde 16 Ağustos'ta deplasmanda Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, verilen para cezasının ardından yaklaşık 1 hafta önce affedilerek milli takım arasında antrenmanlara alınmaya başlandı. İkili, A Milli Takım'da olan Kerem Aktürkoğlu'nun dönmesinin ardından ilk kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, daha önce sosyal medyadan özür dileyen Marcao ile şiddete maruz kalan genç Kerem'i takım arkadaşlarının önünde buluşturdu.

Tecrübeli teknik adam, takıma yaptığı konuşmada futbolda benzer olayların yaşanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Takımda 25-30 adam var. Bunların hepsi de ayrı huyda, dilde ve kültürde. Doğal olarak bu kadar birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir hadise değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye, mental olarak yorgunluk, psikolojik olarak da saha içi ve dışında büyük bir baskı var. Bazen sonuçların da iyi gitmemesiyle her insanda bir çöküntü yaratır. Bu kadar genç bir grubun istemediği bazı yükselişiler, sinirsel hareketler, münakaşalar, hatta bazen kavgaya varan hadiseler yaşayabilir. Antrenmanda, soyunma odasında, koridorda olabilir ama bir dozu, tadı, makul tarafı olmalıdır. Marcao ile Kerem arasındaki olay maalesef sahada yaşanmıştır. Odamdaki Marcao'nun özrünü burada, sahanın içinde ve hepinizin içinde dilemesini istedim. Marcao da bu işin doğru olmadığını, yanlış yaptığını ve üzüntü duyduğunu defalarca dile getirdi. Kerem'den ve ailesinden de özür diledi. Ayrıca da bunu yapmak zorundaydı."

"İlk başta Kerem kardeşimden sonra da hepinizden özür diliyorum." diyen Marcao da, "İnanılmaz pişmanım. Yapmamam gereken ve hiç istemediğim bir davranışı gösterdim. Kerem kardeşimden, takım arkadaşlarımdan, Fatih hocamdan, yardımcılarından ve bütün ekipten özür diliyorum. Tasvip etmediğim, olmaması gereken bir hareketti. Konuşulacak bir şey yok. Yüzde 100 ben suçluyum. Bir kere daha herkesin önünde Kerem kardeşimden özür dilemek istiyorum." diye konuştu.

Daha sonra Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı ekibin önünde sarılarak barıştı.

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