Beşiktaş'ta başkanlık görevine Hüseyin Yücel getirildi

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin, tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, yönetim kurulu ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç’ın tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince yönetim kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır."
Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun, olağan seçimli genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.