Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,652.69
ETH/USDT
3,575.40
BTC/USDT
97,298.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta başkanlık görevine Hüseyin Yücel getirildi

Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini ve başkanlık görevine ikinci başkan Hüseyin Yücel'in getirildiğini duyurdu.

Hilmi Sever  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Beşiktaş'ta başkanlık görevine Hüseyin Yücel getirildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin, tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, yönetim kurulu ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç’ın tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince yönetim kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun, olağan seçimli genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Bahçesaray belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Çankırı'da hafızlığı tamamlayan 200 öğrenci için icazet töreni yapıldı
TİKA ile Türk Kızılay arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı
İstanbul Havalimanı, günlük 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Benzer haberler

Beşiktaş'ta başkanlık görevine Hüseyin Yücel getirildi

Beşiktaş'ta başkanlık görevine Hüseyin Yücel getirildi

Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa eden Hasan Arat, 363 gün görevde kaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık'ta yapılacak

Samsunspor, sıralamada altında bulunan rakipleriyle puan farkını açmak istiyor

Samsunspor, sıralamada altında bulunan rakipleriyle puan farkını açmak istiyor
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etti

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etti
FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet