Başakşehir'in 10 maçlık galibiyet hasreti bitti

İstanbul
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-1 yendi.
3. dakikada Piatek'in kafayla indirdiği topa altıpas içinde Kemen röveşata denedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Crespo'nun vurduğu top savunmadan döndü. Yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Davidson kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
10. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Piatek, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
29. dakikada Kemen'in ceza yayının sağından sert şutunda, kaleci Lis sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
33. dakikada Matsuki'nin ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.
37. dakikada RAMS Başakşehir bir gol daha buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla ceza sahasına kadar giren Piatek, pasını sağ çaprazdaki Deniz Türüç'e verdi. Bu oyuncu istediği gibi vuramasa da yerden seken top kaleci Lis'in üzerinden ağlara gitti: 3-0.
43. dakikada ev sahibi takım bir kez daha fileleri havalandırdı. Deniz'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Piatek, kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti: 4-0.
58. dakikada ceza sahası sol çaprazdaki Piatek'in yerden şutunda, kaleci Lis'in müdahale ettiği meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.
61. dakikada Göztepe farkı 3'e indirdi. Soldan Djalma'nın ortasında altıpas içinde ters bir vuruş yapan Lima, topu kendi ağlarına gönderdi: 4-1.
73. dakikada Tijanic'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Muhammed yerden seken topu güçlükle kornere çeldi.
Mücadele turuncu-lacivertli takımın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Başakşehir 10 maç sonra kazandı
Turuncu-lacivertliler, 6'sı ligde 4'ü UEFA Konferans Ligi'nde toplam 10 maç sonra kazandı.
Resmi maçlardaki son galibiyetini 27 Eylül'de deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek alan İstanbul ekibi, 64 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Krzysztof Piatek (2), Davidson ve Deniz Türüç attı.
Piatek, gol krallığı yarışında zirvenin ortağı oldu
RAMS Başakşehir'in Polonyalı hücum oyuncusu Krzysztof Piatek, Göztepe'ye attığı 2 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.
Piatek, gol krallığı yarışında 8 golle ilk sırada bulunan Beşiktaşlı Ciro Immobile ve Trabzonsporlu Simon Banza'yı yakaladı.
Patryk Szysz, 576 gün sonra sahalara döndü
Başakşehir'in Polonyalı kanat oyuncusu Patryk Szysz, 576 gün sonra sahalara döndü.
Turuncu-lacivertli formayla son maçına 4 Mayıs 2023'te MKE Ankaragücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında çıkan Szysz, yaşadığı ağır sakatlığın ardından 1 yıl 6 ay 27 gün sonra takımdaki yerini aldı.
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başakşehir'i tebrik eden Stoilov, "Maçtan önceki çekincelerim gerçekleşti. Takıma sahada göstermemiz gereken duruşu ve performansı anlatmaya çalıştım. Bizim istikrara ihtiyacımız var. Güçlü ve istikrarla sürekli gelişmesi gereken bir takımız. Maalesef bu bugün gerçekleşmedi. Belki de ben yeterince net bir şekilde bunu takıma açıklayamadım. Takım olarak bir hedef için mücadele veriyorsanız bu istikrarı sağlamanız gerek. Sürekli fiziksel ve taktiksel hazırlıklar yapıyoruz, belki mantalite üzerine de bazı çalışmalar yapmamız gerek." diye konuştu.
İlk yarısını 4-0 geride kapattıkları maçın ikinci yarısında maça tutunmaya çalıştıklarını aktaran Stoilov, "İkinci yarıda bir şeyler denedik ancak özel hiçbir şey olmadı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Birkaç iyi skorun ardından böyle bir sonuç almak bize yakışmıyor. Bu şekilde oynarsanız galibiyeti hak etmezsiniz ve istediğinizi alamazsınız." ifadelerini kullandı.
Eksik oyuncuların takımı etkilediğini aktaran Stoilov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bahanelerden hoşlanan biri değilim ancak Solet, Ahmed ve Doğan bizim için çok önemli. Kendilerini arıyoruz ama çözüm üretmemiz gerek. Görevimiz bu. Genç bir takımız, mantalite üzerine çalışmamız gerek. Ben de tecrübeli bir teknik adamım. O yüzden sorumluluğu da kendi üzerime alıyorum. Hatalar varsa bunları ortadan kaldıracağız. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Zaten neler yapılması gerektiğini biliyorum. Oyuncular, yönetim ve taraftarlarla bir bütün olarak zor günleri hep beraber çok hızlı şekilde aşacağız."
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'de geçen hafta aldıkları Beşiktaş galibiyetinin takımda rehavete neden olup olmadığının sorulması üzerine, "Maçtan önce oyuncularıma bunu açıklamaya çalıştım ama genç oyuncular bazen dinlemek istemiyor. Her zaman olumlu şeyler duymak istiyorlar. Fazla üzerine gidince, 'Bizim hoca çıldırmış' diyebiliyorlar. Onlar ve benim için iyi bir ders oldu. Neler yapılması gerektiğini iyi biliyorum. Bunu ortadan kaldırmak için sıkı şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Başakşehir Teknik Direktörü Atan: Bizim için bir kırılma maçıydı
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Göztepe'yi öven 44 yaşındaki teknik adam, "Saygı duyulası bir performans gösteren, kenardan iyi yönetilen, fiziksel olarak çok güçlü, taç atışlarından 4, kornerlerden 3, uzatmalarda da 6 gol atan bir takıma karşı oynadık. Çok fazla saha çalışması yapamadık ama çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum." dedi.
Son 10 resmi maçı kazanamadıklarını hatırlatan Çağdaş Atan, "Bizim için bir kırılma maçıydı. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Özellikle de bu maçı kazanmalıydık. Göztepe, puan tablosunda birebir rakibimiz gibi görünüyor. Hem onlara yaklaştık hem de yukarıya tutunduk. Ligde 6, Avrupa'da 4 maçtır kazanamamak kolay değil. Bazen çok iyi, bazen de kötü oynadığımız maçlar oldu. Umarım bu karşılaşmanın pozitif yanlarını alıp, yere sağlam basarak, tempolu, coşkulu ve güçlü oyunumuza devam edebiliriz. Önümüzde Hatayspor maçı var. Final gibi, çok zor bir karşılaşma olacak. Bu müsabakaya en iyi şekilde hazırlanarak yukarı daha da yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ettiklerine dikkati çeken Atan, "Oyuncularımı hem Kopenhag sonrası Beşiktaş maçında hem de Petrocub müsabakası sonrası bugün gösterdikleri mücadele ve dayanıklılık için tebrik ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, takım olarak kenetlendiklerini dile getirerek "Yönetimimiz Petrocub maçından sonra inanılmaz bir jest yaptı. Ne zaman kırılma yaşasak, dizlerimizin üzerine düşsek başkanımız ve yönetimimiz el uzatıp, bizi oradan çıkarıyor. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"Bugün Szysz'i oynatabildiğimiz için çok mutluyum"
Yaklaşık 600 gün sonra sahalara dönen Polonyalı forvet Patryk Szysz'in kendileri için önemli olduğunu söyleyen Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün Szysz'i oynatabildiğimiz için çok mutluyum. Kendisi çok beğendiğim, çok güçlü, hızlı ve klas sol ayaklı bir oyuncu. Birlikte çalışınca kalitesini daha iyi anladık. Yaklaşık 14 ay sonra antrenmanlara başlayabildi. Artık yavaş yavaş süre almaya başladı. Bugün ona süre verebileceğimiz ortam oluştu. Girdikten sonra bana göre sahaya çok yakıştı. Umarım bize katkı veren oyunculardan biri olur. Çünkü onun gibi bir oyuncu modeline ihtiyacımız var. Bizim için değişik bir figür. İçeride de hem takım arkadaşları hem de yönetimimiz onu coşkulu bir şekilde kutladı. Umarım sakatlıksız ve uzun bir kariyeri olur."
Atan, sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in 3 hafta takımla olamayacağını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.