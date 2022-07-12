Dolar
17.32
Euro
17.41
Altın
1,728.67
ETH/USDT
1,071.00
BTC/USDT
19,805.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın son gününde tarihi ve turistik mekanlar ile mesire alanları ve plajlarda yoğunluk devam etti. Yoğunluk, hızlandırılmış (timelapse) video yöntemiyle de görüntülendi.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray antrenmanında gerginlik

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kampta futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.

Ercan Çakar   | 12.07.2022
Galatasaray antrenmanında gerginlik

Graz

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapılan ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular arasındaki gerginlik, 5'e 2 pas çalışması sırasında meydana geldi.

Basın mensuplarının sahadan ayrıldığı sırada gerçekleşen olayda Patrick van Aanholt'un müdahalesi sonrasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında önce sözle tartışma yaşayan futbolcular, daha sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.

Araya giren diğer futbolcular, Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek gerginliğin büyümesini önledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT, özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarını anacak
Teslim olan örgüt mensubunun ifadesi, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ortaya çıkardı
Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu
İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor
Bakan Akar: Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın tahliyesi için görüşmeler yarın İstanbul'da yapılacak

Benzer haberler

Galatasaray antrenmanında gerginlik

Galatasaray antrenmanında gerginlik

Sergio Oliveira Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da Emin Bayram ve Eren Aydın, kamp çalışmalarını değerlendirdi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: Saha içinde ve dışındaki liderliklere hazırım

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: Saha içinde ve dışındaki liderliklere hazırım
Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'da

Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'da
Antalyaspor, Naldo'nun sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu

Antalyaspor, Naldo'nun sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu