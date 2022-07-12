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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Nani, kariyerini Avustralya'da sürdürecek

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.07.2022
Nani, kariyerini Avustralya'da sürdürecek

Ankara

Avustralya 1. Futbol Ligi (A-Ligi) ekiplerinden Melbourne Victory, Portekizli milli oyuncu Nani'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 35 yaşındaki kanat oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda oynayan Portekizli futbolcu, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

Manchester United, Valencia, Lazio, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de görev alan Nani, Avrupa şampiyonluğu yaşadığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 112 maçta 23 gole imza attı.

Nani, son olarak İtalya'nın Venezia takımında forma giymişti.

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