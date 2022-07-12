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Manchester City, Rodri ile sözleşme yeniledi

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.07.2022
Manchester City, Rodri ile sözleşme yeniledi

Ankara

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha oyuncusu Rodri'nin sözleşmesini uzattı.

Kulübün açıklamasında, 26 yaşındaki İspanyol oyuncu ile yapılan anlaşmanın ardından sözleşmesinin, 2027 sezonu yaz transfer dönemine kadar uzatıldığı belirtildi.

Manchester City'nin 2019 yılında Atletico Madrid'den 62,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Rodri, İngiltere temsilcisinde 151 maçta 13 gole imza attı.

İngiltere ekibinde 5 kupa sevinci yaşayan Rodri, İspanya Milli Takımı'nda ise 33 maçta görev aldı.

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