Dolar
17.31
Euro
17.42
Altın
1,731.45
ETH/USDT
1,085.50
BTC/USDT
19,971.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, transferi için Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı

Hilmi Sever   | 12.07.2022
Fenerbahçe, transferi için Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı

İstanbul

Fenerbahçe, son olarak İngiltere'nin Watford takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli futbolcu Joshua King'in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, kuzey batı Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı
TRT, özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarını anacak
Teslim olan örgüt mensubunun ifadesi, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ortaya çıkardı
Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu
İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe, transferi için Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, transferi için Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı

Galatasaray antrenmanında gerginlik

Sergio Oliveira Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da Emin Bayram ve Eren Aydın, kamp çalışmalarını değerlendirdi

Galatasaray'da Emin Bayram ve Eren Aydın, kamp çalışmalarını değerlendirdi
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: Saha içinde ve dışındaki liderliklere hazırım

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: Saha içinde ve dışındaki liderliklere hazırım
Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'da

Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'da