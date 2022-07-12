Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş'ta genç futbolcu Serdar Saatçı, Viktoria Plzen maçındaki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya’da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Serdar'ın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.