Galatasaray, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3 puanı aldı

İstanbul
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe takımları, RAMS Park Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan kullanılan korner atışında Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan yerde kalırken hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
10. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Osimhen, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
27. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Dennis'in savunmanın arkasına uzun pasında Davinson Sanchez'den önce meşin yuvarlağı kapan Romulo, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, direğe de çarpan top Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.
43. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. İzmir ekibinin hızlı atağını kesmek isteyen Jakobs'un ters vuruşunda Muslera'yı geçen top direğin dibinden kornere gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarı
61. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, sağdan savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e pasını aktardı. Bu futbolcu çaprazdan sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 2-1.
76. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Juan kafayla Romulo'ya indirdi. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapmak isterken Jakobs son anda araya girdi, boşta kalan topu Muslera, iki hamlede kontrol etti.
80. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Abdülkerim Bardakçı vurdu. Kaleci Lis'in yakın mesafeden çeldiği top Osimhen'e çarpıp Torreira'nın önünde kaldı. Torreira, topu kafayla ağlara gönderdi. Gol, incelemenin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
90+8. dakikada Galatasaray hızlı çıktı. Rakip ceza sahası önüne topla gelen Sallai, sağdan atağa katılan Batshuayi'ye meşin yuvarlağı aktardı. Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, gole izin vermedi.
Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Osimhen, Göztepe maçını da boş geçmedi
Galatasaray'da Victor Osimhen, Süper Lig'de gollerine devam ediyor.
Müsabakanın 10. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de 12. maçında 10. golüne ulaştı.
Ayrıca Osimhen, Süper Lig'deki son 4 maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.
Yunus Akgün'ün gol serisi 4 maça çıktı
Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus, son 4 lig maçında da fileleri havalandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol kaydeden milli oyuncu, Süper Lig'deki 17. maçında 6. kez gol sevinci yaşadı. Yunus, ligdeki son dört maçında da birer kez gol sevinci yaşamayı başardı.
Yunus, lig ve Avrupa olmak üzere toplamda 11 gole ulaştı.
Son 21 resmi maçta yenilmedi
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
Lucas Torreira'nın golü VAR'dan döndü
Galatasaray'ın Lucas Torreira ile 80. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.
Kullanılan kornerde Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topa Abdülkerim Bardakcı vurdu. Osimhen'e çarpan meşin yuvarlağı kaleci Lis, çizgi üzerinde çeldi. Altıpasa gelen topu Torreira, kafayla ağlara gönderdi.
Pozisyonda gol kararı veren hakem Alper Akarsu, VAR'daki Alper Çetin'in uyarısının ardından Osimhen ofsaytta olduğu için golü iptal etti.
Galatasaray, Göztepe'yi konuk ettiği son 10 maçı kazandı
Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek rakibiyle sahasında oynadığı son 10 maçtan galip ayrılmayı başardı.
"Cimbom", daha önceki karşılaşmalarda rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 2-0, 4-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başarmıştı.
Galatasaray, son olarak Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek bu seriyi 10 maça çıkardı.
Kalesini yine gole kapatamadı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçın 13'ünde kalesinde gol gördü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'nin de gol atmasına engel olamadı.
Galatasaray, ligde geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 20 gol yedi.
Göztepe "4 büyükler"den sadece Galatasaray'a kaybetti
Göztepe, bu sezon Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan takımlardan sadece Galatasaray'a mağlup oldu.
İlk olarak konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, ardından Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2, Trabzonspor'u da sahasında 2-1 mağlup etti.
Rakibini 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon "Dört büyükler"den Göztepe'yi yenen tek takım oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.