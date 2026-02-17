Galatasaray, tarihi gecede Juventus'u farklı yenerek tur kapısını araladı

İstanbul
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 yendi.
6. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı: 1-1
21. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
29. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1
38. dakikada Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.
45+3. dakikada Lang'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Sallai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Juventus, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarı
49. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Torreira'nın indirdiği topta Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Di Gregorio'nun çeldiği meşin yuvarlağı altıpas içinde tamamlayan Lang, ağları sarstı: 2-2
60. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, altıpas içinde topa kafa vuran Sanchez, ağları sarstı: 3-2
75. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Thuram'ın geri pasında topu kontrol eden Kelly'e penaltı noktası civarında Osimhen müdahale etti. Bu müdahaleyle altıpas çizgisi önünde topla buluşan Lang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2
81. dakikada Lang'ın pasında topla buluşan Singo'nun yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.
86. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Boey'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda, top ağlarla buluştu: 5-2
Galatasaray, karşılaşmayı 5-2 kazandı.
RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabaka, dengeli başladı. Galatasaray, 15. dakikada ön alan baskısıyla yakaladığı pozisyonda Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen 1 dakika sonrasında Juventus, Teun Koopmeiners'in şok golüyle skora eşitlik getirdi. Hollandalı futbolcuyla 32. dakikada bir gol daha bulan Juventus, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'in golleriyle sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak.
Unutulmaz Neuchatel Xamax maçından sonra ilk kez 5 gol attı
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında 37 yıl sonra 5 gollü galibiyet aldı.
UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi adlarıyla düzenlenen "Devler Ligi"nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumundaki sarı-kırmızılı ekip, 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda İsviçre temsilcisi Neuchatel Xamax'ı 5-0 yenerek büyük bir zafer elde etti.
Sonrasında Avrupa'nın zirvesinde birçok başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla geçerek tarihi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, 9 Kasım 1988'deki Neuchatel Xamax galibiyetinden 37 yıl, 3 ay, 8 gün (13 bin 614 gün) sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol birden atarak kazandı.
İtalyan ekiplerine 63 yıldır evinde yenilmiyor
Galatasaray, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor.
Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 13 maçta mağlup olmadı. Bu süreçteki 9. galibiyetini alan Galatasaray, 4 kez de berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.
Juventus'u yine eli boş gönderdi
Galatasaray, Juventus ile sahasında yaptığı 4. maçı da kaybetmedi.
İlk olarak 16 Eylül 1998'de İtalya'da oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya gelen iki takım, 7. randevularına çıktı.
Galatasaray, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. İtalyan temsilcisini 4. kez konuk eden sarı-kırmızılılar, üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın İstanbul'da Juventus ile yaptığı ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Sahasındaki kaybetmeme serisi 9 maça çıktı
Galatasaray, iç sahada çıktığı son 9 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.
Son olarak "Devler Ligi"nin 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında 5 Trendyol Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.
"Cimbom", bu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşadı.
Son 5 resmi maçta 20 gol attı
Son dönemde golcü kimliğiyle öne çıkan Galatasaray, son 5 resmi maçında 20 kez fileleri havalandırdı.
Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde lig maçında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1, ligde Çaykur Rizespor'u 3-0 ve ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi.
Son olarak Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, toplamda 20 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.
Sara, Avrupa'daki ilk golünü buldu
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA turnuvalarındaki ilk golünü attı.
Mücadelenin 15. dakikasında fileleri havalandıran Sara, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. Tamamı Galatasaray'da 9 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 9. kez de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Sara, ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon çıktığı 31 resmi müsabakada 5 golü bulunan Sara, 6. kez fileleri havalandırdı.
Lang'ın iki golü tur kapısını araladı
Sarı-kırmızılı ekibin ara transferde İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Noa Lang, attığı 2 golle Galatasaray'a büyük avantaj sağladı.
Galatasaray'da 3 Süper Lig maçında forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu, Juventus müsabakasıyla dördüncü maçına çıktı. Müsabakanın 49. dakikasında 2-2 beraberliği getiren golü kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada ise skoru 4-2'ye taşıdı.
Sanchez, bu sezon 2. golünü attı
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon 2. kez skor katkısı verdi.
Sarı-kırmızılı formayla bu sezonki 33. resmi maçına çıkan Sanchez, 60. dakikada attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Bu sezon Süper Lig'de 1 golü bulunan tecrübeli savunma oyuncusu, toplam gol sayısını 2'ye çıkardı.
Noa Lang'dan "Metin Oktay" pozu
Hollandalı futbolcu Noa Lang, attığı ikinci golden sonra tribünlere Metin Oktay selamı verdi.
Mücadelenin 75. dakikasında sarı-kırmızı takımı 4-2'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydeden Lang, korner direğinin önüne giderek sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
Yıldız futbolcu, daha sonra tribünlere dönerek sağ elini kalbine götürerek Galatasaray Kulübünün efsane futbolcusu Metin Oktay ile özdeşleşen selamı yaptı.
Koopmeiners, maçı 2 golle tamamladı
Juventus'un Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'in 2 golü takımını galibiyete taşımaya yetmedi.
Mücadelenin 16. dakikasında takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan 27 yaşındaki futbolcu, 32. dakikada 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
Juventus, 25 dakika 10 kişi mücadele etti
Konuk takım, mücadelenin yaklaşık yarım saatlik bölümünü 1 kişi eksik oynadı.
Mücadelenin 46. dakikasında Andrea Cambiaso'nun yerine oyuna giren Juan Cabal, 59. dakikada Barış Alper Yılmaz ile girdiği ikili mücadelede faul yapınca sarı kart gördü. Kolombiyalı sol bek, 67. dakikada yine Barış Alper'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan ihraç edildi.
Oyunda 21 dakika kalabilen Cabal, 25 Şubat Çarşamba günkü rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Cambiaso, rövanşta yok
Juventus'un İtalyan orta sahası Andrea Cambiaso, rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.
Cambiaso, karşılaşmanın 18. dakikasında yaptığı faul sonrasında Hollandalı hakem Danny Makkelie tarafından sarı kartla cezalandırıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3. sarı kartını gören 25 yaşındaki futbolcu, rövanş müsabakası öncesinde cezalı duruma düştü.
Juventus'ta erken değişiklik
İtalyan temsilcisi, sakatlık nedeniyle erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Mücadelenin 27. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Bremer, bir süre kendisini denese de oyuna devam edemedi. Brezilyalı stoper, 34. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.
İtalya ekibi, çıktığı son 6 resmi maçın 5'ini kazanamadı
Juventus, tüm kulvarlarda çıktığı son 6 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.
Torino ekibi, söz konusu dönemde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, Galatasaray'a 5-2 kaybetti. İtalya Ligi'nde konuk ettiği Parma'yı 4-1 yenen Juventus, İtalya Kupası'nda da dış sahada Atalanta'ya 3-0 yenildi. Serie A'da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kalan Juventus, son haftada da Inter'e deplasmanda 3-2 yenildi.
Juventus, Spalletti yönetiminde Avrupa'da ilk kez yenildi
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı.
Sezon ortasında Igor Tudor'un yerine göreve gelen Spalletti, takımın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında konuk olduğu Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında sırasıyla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenen Spaletti'nin öğrencileri, iç sahada da Pafos ve Benfica'yı 2-0 yendi.
Spalletti'nin yönetiminde son haftada Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, Galatasaray maçına kadarki dönemde 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey: "Rövanş maçını da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız."
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'da Fransız oyuncu Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımı Avrupa'da hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.
Sacha Boey, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Boey, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Biz, çok büyük bir aileyiz. Bu aileye de gurur verecek her şeyi yapmaya hazırım. Burada sahaya çıkmayı özledim. Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
İtalya'da oynanacak rövanş maçıyla ilgili konuşan Fransız savunma oyuncusu, "Rövanş maçını da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı Avrupa'da olması gereken noktaya tekrardan taşımak istiyoruz." diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi atmosferini sevdiği aktaran Boey, "Şampiyonlar Ligi, bana uğurlu geliyor. Umarım Trendyol Süper Lig'de de aynı şekilde gol atarım. Attığım golü önce Allah'a sonra da aileme, arkadaşlarıma ve Galatasaray ailesine atfediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'a tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Juventus'u 5-2'lik farklı bir skorla yenerek, ikinci tur için büyük avantaj sağlayan Galatasaray futbol takımını ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak maç için temsilcimize şimdiden başarılar diliyorum."