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Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ankara Kızılay Meydanı’ndan yayındayız. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. İstanbul Florya Metin Oktay tesislerinden yayındayız. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Taksim Meydanı’ndan yayındayız. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Ankara Kızılay Meydanı’ndan yayındayız.
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Spor, Futbol

Galatasaray taraftarı Florya'da şampiyonluğu kutluyor

Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takımlarının şampiyonluğunu Florya'da kutlamaya başladı.

Can Öcal  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Galatasaray taraftarı Florya'da şampiyonluğu kutluyor

Istanbul

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçtan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçı cep telefonları ve tabletlerden takip etti.

Takımlarının karşılaşmada attığı gollerle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Florya'da giderek kalabalıklaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, tesislerin etrafındaki sokakları tamamen doldurdu. Meşaleler yakarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular lehine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya'da takımın Konya'dan dönmesini bekliyor.

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