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Spor, Futbol

Galatasaray Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Galatasaray, yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 25.01.2020
Galatasaray Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama (ortada) ile Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı (sağ 2), bir pozisyonda mücadele etmişti. (25.08.2019)

İstanbul

Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 30 puanla 18. haftayı averajla 6. sırada tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 18 puan topladı ve 18. haftayı 14. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Üç futbolcu forma giyemeyecek

Galatasaray'da 3 futbolcu yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak.

Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de maçta forma giyemeyecek.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

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