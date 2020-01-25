Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ’ın Mustafa Paşa mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Elazığ'da deprem sonrası arama kurtarma çalışması devam ediyor
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor Boluspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

TFF 1. Lig'de Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.

İbrahim Erikan   | 25.01.2020
Adana Demirspor Boluspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

Adana

TFF 1. Lig'de yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Taraftara da çağrıda bulunulan açıklamada, "Yarın Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Adana Demirspor ile Boluspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri depremzedelere yardım için yola çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri depremzedelere yardım için yola çıktı

Adana Demirspor Boluspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

Malezya Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu

Depremden etkilenen Elazığ'da çok sayıda aile geceyi dışarıda geçirdi

Depremden etkilenen Elazığ'da çok sayıda aile geceyi dışarıda geçirdi
14 saat sonra enkaz altından kurtarıldı

14 saat sonra enkaz altından kurtarıldı
AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi, yaralı sayısı 1030

AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi, yaralı sayısı 1030