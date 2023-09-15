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Spor, Futbol

Galatasaray Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Emrah Oktay  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Galatasaray Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'da eksik yok

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı olan veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da henüz takımla çalışmayan yeni transferlerden Davinson Sanchez'in kadroda yer alması beklenmiyor.

Ayrıca bireysel hazırlık süreci devam eden Wilfried Zaha'nın sahaya çıkıp çıkmayacağı da bugün yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

Yeni transferlerden Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele'nin ise az da olsa süre alması ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez terletmesi bekleniyor.

Yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.

Kalesini gole kapattı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de yaptığı 3 maçta da gol yemedi.

İlk haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada ağırladığı Trabzonspor'u 2-0, dördüncü haftada ise konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Son 15 resmi maçında kaybetmedi

Galatasaray, çıktığı son 15 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon ise 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Sahasında 18 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı.

Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 18 mücadelede 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligde son 8 maçta sadece 1 gol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de son 8 müsabakada kalesinde 1 gol gördü.

Geçen sezon iyi savunmasıyla dikkati çeken şampiyon Galatasaray, son haftada hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor mücadelesi haricinde sahaya çıktığı son 8 karşılaşmada 17 gol atarken, rakiplerine sadece 1 gol şansı verdi.

Formda Icardi durdurulamıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sezona iyi bir giriş yaptı.

Geçen sezon sahaya çıktığı son 6 Süper Lig maçının tamamında fileleri havalandıran ve 9 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bu sezon da durdurulamıyor.

Bu sezon 7 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız santrfor, tamamında skoru değiştirdiği son 5 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da bu sezon yapılan 9 resmi müsabakada ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Angelino ve Fredrik Midtsjö birer kez fileleri havalandırdı.

Ligde 61. randevu

Öte yandan Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla, Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 60 karşılaşmadan 39'unu kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 60 maçta rakip filelere toplam 127 gol atarken, Samsun ekibi 44 golle karşılık verebildi.

İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynanadı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.

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