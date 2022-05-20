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Spor, Futbol

Galatasaray sezonu beraberlikle tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Süleyman Elçin   | 20.05.2022
Galatasaray sezonu beraberlikle tamamladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya


9. dakikada ara pasa hareketlenerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Haji Wright'ın vuruşunda, Muslera güçlükle topu kornere çeldi.

16. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Pulgar'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

30. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında kale önünde topu önünde bulan Haji Wright'ın topuğuyla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Haji Wright'ın yerden pasında kale önünde topa dokunan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Haji Wright'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

51. dakikada Fernando'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gomis, topu ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

59. dakikada Gomis'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

77. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, topu Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1

83. dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe atışında Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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